Туристи и местни жители успяха да заснемат зрелищна експлозия на вулкана Стромболи. Те плавали, когато видели застигащия ги смъртоносен облак пепел. За щастие, успели да се спасят, преди той да ги застигне.

Вулканът Стромболи в Италия се активизира, разпали силни пожари (ВИДЕО+СНИМКИ)

A volcano eruption on the Italian island of Stromboli sent a gigantic plume of smoke billowing into the sky https://t.co/km1OT0hT8B pic.twitter.com/dTMbUb1xBt

Новото изригване на вулкана е било съпроводено с изхвърляне на големи количества пепел, пясък и вулканични материали. Учените са регистрирали и „взрив с висока интензивност”, който е предизвикал сеизмични реакции. Вулканът предизвика паника сред туристите на острова.

TOO CLOSE FOR COMFORT: Boaters who were sailing off Messina, Sicily, got a close-up look at Stromboli island’s volcano erupting.



The plume from the eruption extended more than one mile high, Italy’s National Institute of Geophysics and Volcanology said. https://t.co/XY5XSVsC8w pic.twitter.com/bloAk1cKYs