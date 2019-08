Юристът Олексий Хончарук беше утвърден днес от Върховната рада за министър-председател на Украйна, а лидерът на партията "Слуга на народа" Дмитро Разумков беше избран за председател на парламента, предаде БТА. Хончарук беше предложен за премиер от президента Володимир Зеленски и получи подкрепата на 290 от общо 450 депутати във Върховната рада.

Снимка: EPA/БГНЕС

Новият министър-председател е на 35 години и има малък политически опит. През май той беше назначен за заместник-началник на канцеларията на Зеленски. Преди това е ръководил неправителствена организация, занимаваща се с икономически реформи и е работил като съветник в министерството на екологията. През 2014 г. се е кандидатирал за депутат, но не е бил избран. Разумков беше избран с подкрепата на 282 депутати във Върховната рада при необходими 226 гласа.

Ukraine parliament approves 35-year-old lawyer as PMhttps://t.co/8MmiLTpnqe pic.twitter.com/MquF6foMux — The Punch Newspapers (@MobilePunch) August 29, 2019

Новият председател на парламента е на 36 години. През 2007 г. завършва Института за международни отношения на Киевския национален университет "Тарас Шевченко". През 2011 г. завършва Националния университет на държавната данъчна служба на Украйна. От 2006 до 2010 г. е бил член на Партията на регионите, оглавявана от Виктор Янукович. Участвал е в младежкото крило на партията и е работил като помощник на един от нейните депутати. Напуснал е партията след избирането на Янукович за президент на Украйна през февруари 2010 г.

Според медийни информации от 2010 до 2014 г. Разумков е ръководил секретариата на Киевската градска организация на партията на Сергий Тигипко "Силна Украйна".

Премиерът на Украйна подаде оставка

През 2014 г. Разумков създава компанията "Украинска политико-консултантска група" заедно с политолозите Васил Мокан и Нели Яковлева. През 2018-2019 г. компанията участва в организирането на президентската кампания на комика Зеленски, избран през април тази година за президент на Украйна. Разумков е бил говорител на предизборния щаб на Зеленски и един от неговите главни политически съветници.

Ukraine has its youngest president in its history (41), its youngest parliament in its history (average age 41), and now its youngest prime minister in its history (35). https://t.co/Tr7T7vTcMx — Christopher Miller (@ChristopherJM) August 29, 2019

VIDEO: 🇺🇦 Ukraine's newly elected parliament takes office in Kiev and will meet for the first time Thursday, dominated by the party of ex-comedian President Volodymyr #Zelensky who has an unprecedented chance to fulfil his political ambition of "breaking the system" pic.twitter.com/fl2WZXnrt0 — AFP news agency (@AFP) August 29, 2019

"Зеленски внесе днес в парламента законопроект за намаляване на броя на депутатите и затвърждаване на пропорционалната избирателна система", съобщи Върховната рада на своя уебсайт. "Проектозакон за внасяне на изменения в членове 76 и 77 на Конституцията на Украйна за намаляване на конституционния състав на Върховната рада и затвърждаване на пропорционалната избирателна система", се казва в заглавието на регистрирания законопроект.

Снимка: EPA/БГНЕС

A majority of deputies vote to back Oleksiy Goncharuk, who has just 3 months of government experience and promised to 'put an end' to corruption during a speech in parliament. https://t.co/nLd3vaFeZj — Rappler (@rapplerdotcom) August 29, 2019

По-рано партията на Зеленски "Слуга на народа" предлагаше да бъде намален броят на депутатите от 450 на 300. През май президентът внесе за обсъждане в парламента законопроект за промени в избирателната система, свързани с пропорционалния принцип за избиране със затворени листи и понижаване на бариерата за влизане в парламента от 5 на 3 процента.

Зеленски също така предложи да бъде закрепено в конституцията правото му да назначава ръководителите на две силови ведомства.

В парламента е регистриран законопроект за конституционни промени, свързани с правомощията на президента да назначава и уволнява ръководителите на Националното антикорупционно бюро на Украйнаи Държавното бюро за разследване. Зеленски внесе във Върховната рада кандидатурата на Вадим Пристайко за министър на външните работи, съобщи секретариатът на парламента. Пристайко е бил заместник-министър на външните работи. От ноември 2012 г. до октомври 2014 г. е бил посланик на Украйна в Канада. През юли 2017 г. е бил назначен за ръководител на мисията на Украйнакъм НАТО. На 22 май тази година е станал заместник-началник на президентската администрация. Зеленски внесе в парламента кандидатурата на Андрий Захороднюк за министър на отбраната. Президентът определи като една от главните задачи на новия парламент спиране на войната в Източна Украйна.

Сред приоритетните задачи на Върховната рада той изтъкна "укрепването на националната сигурност и отбрана, приключването на войната в Донбас и връщането на анексирания от Русия Крим". Хончарук каза, че неговото правителство ще започне след няколко седмици преговори с Международния валутен фонд (МВФ) за нова програма. МВФ помогна на украинската икономика да се възстанови от острата рецесия и валутния срив след избухването на конфликта в Източна Украйна. Евентуална нова сделка може да замени сегашното споразумение за помощ в размер на 3,9 милиарда долара.