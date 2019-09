Най-малко петима загинаха, а 21 са ранени при нападението с огнестрелно оръжие в Западен Тексас, предаде БТА.

Полицията на тексаския град Мидланд съобщи, че един нападател е бил застрелян близо до киносалон в намиращия се наблизо град Одеса. Сред пострадалите има и трима полицаи, съобщи на пресконференция началникът на полицията в Одеса Майкъл Герке.

Той съобщи, че нападателят, който отвлякъл камион на пощенската служба на САЩ и започнал да стреля по случайно минувачи, е бил един. По-рано беше съобщено, че е възможно нападателят да не е сам, но началникът на полицията съобщи, че властите вече смятат, че извършителят е бил само един.

BREAKING: Eyewitness video shows police surrounding mailvan in Odessa TX. Zack Lindsey, who was 30yrds away, says “the shooter had been speeding towards us shooting out of the window at the police. He then ran into another vehicle, & got rushed by police when his vehicle stopped” pic.twitter.com/ILzsbFgaTw — David Begnaud (@DavidBegnaud) September 1, 2019

Според полицията заплахата вече е ликвидирана, но силите на реда остават в състояние на повишена готовност, добави Герке. След неутрализирането на нападателя не е имало други жертви.

BREAKING: Odessa police spokesman says 5 people dead, at least 21 injured by gunfire in West Texas shooting. https://t.co/JuPtbtecUC — The Associated Press (@AP) August 31, 2019

Началникът на полицията съобщи, че убитият нападател е бял мъж на възраст между 30 и 40 години. Той отказа да съобщи името на убития, но заяви, че има предварителна информация за него.

Тексаският град Одеса се намира на около 32 км от Мидланд.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че е бил информиран за нападението в Тексас от главния прокурор Уилям Бар. ФБР и други служби за опазване на реда се занимават с въпроса, съобщи президентът в Туитър.

"How many of these incidents do we have to see before we understand that we have to take action? ...We all need to work to do something to strengthen our gun laws" - 2020 Candidate Julian Castro on Odessa shootings https://t.co/w21hiOXl2o — MSNBC (@MSNBC) September 1, 2019

Губернаторът на щата Тексас Грег Абът определи нападението като безсмислено и страхливо и предложи "неограничена подкрепа на жертвите, членовете на семействата им и населението на градовете Мидланд и Одеса”. Абът обеща да използва всички щатски ресурси за разкриване на причините за убийството и да посети Одеса днес.

Трагедията е започнала, след като полицаите спрели автомобил за проверка, съобщи Си Ен Ен. Шофьорът на спрения автомобил открил огън, след това откраднал камион и опитал да се скрие.

Първоначално се предполагаше, че престъпленията са извършени от двама души с две различни превозно средства, но после се изясни, че нападателят е само един, отбелязва сайтът Breaking 911.

14 души остават в болницата в град Одеса, предаде Ройтерс. Говорителят на болницата обаче отказа да съобщи подробности за състоянието им.