Американската брегова охрана се притече на помощ на повече от 30 души, бедстващ на горяща лодка за гмуркачи край бреговете на Южна Калифорния, предадоха Асошиейтед прес и Франс прес, като се позоваха на нейни съобщения в Twitter, цитирани от БТА.

Снимка: EPA/БГНЕС

BREAKING: At least 34 people feared dead in boat fire off California https://t.co/Wse6ae6Jmz pic.twitter.com/SCSXl6g7tG

The US Coast Guard has launched a rescue operation to help more than 30 people 'in distress' following a boat fire https://t.co/cymz80M2Li