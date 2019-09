Полет над Бахамските острови разкри тежките щети, нанесени от урагана „Дориан”. Карибската страна разчита изключително на туризма, но такъв в момента е невъзможен. От самолет се виждат наводнени и разрушени квартали, пътища и ключова инфраструктура.

This aerial footage of the Bahamas shows the destruction from Hurricane Dorian on Great Abaco Island https://t.co/U4sOpjIcaa pic.twitter.com/egU2yw13BZ