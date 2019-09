Няколко души са убити при инцидент със стрелба в холандския град Дордрехт, съобщава Ройтерс, цитирайки местната полиция. Извършителят е стрелял в дома си.

В интернет се появи видеоклип, който показва ситуацията до къщата, в която се е случил инцидентът.

#BREAKING 3 people were killed in shooting in the city of #Dordrecht , #Netherlands Shooting took place at a home, emergency services arrived at the scene. pic.twitter.com/QY7xL8dycX

„Холандската полиция потвърждава, че има няколко души, загинали при инцидент с огнестрелно оръжие в Дордрехт. В ход е голяма спешна операция“, се казва в изявление.

🇳🇱 🚨 — SHOOTING UPDATE: At least 3 dead, one severely wounded following a shooting in the Dutch city of #Dordrecht, near Rotterdam.



- More Details to follow. pic.twitter.com/kVtBT8Vlqv