Два дни след преминаването на тайфуна „Факсай”, над 460 хиляди домакинства в японската префектура Тиба остават без ток, пише БГНЕС.

Стихията събори електрически стълбове и скъса жици, като обемът на работа не позволява на енергийната компания TEPCO да възстановят електроподаването по-бързо.

На много места не работят светофарите, което предизвиква трудности в транспорта. Спряха работа и поточните линии на няколко завода.

Typhoon Faxai caused chaos at Narita airport in Japan as traffic facilities were canceled. https://t.co/kPaxD61erM

За възстановяването от щетите помагат и отряди от японската армия.

Тайфунът "Линглинг" взе пет жертви в Северна Корея

„Факсай” засегна източното крайбрежие на японските острови. Трима души загинаха при преминаването на стихията, а 60 бяха ранени.

A record-setting typhoon made landfall east of Tokyo, killing a woman, injuring dozens and throttling transportation systems in an area that is not often struck by such intense storms https://t.co/62N2Fwg6S7