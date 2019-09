Изпълнителят на „Baby Hold On” и „Two Tickets to Paradise” Еди Мъни почина в САЩ на 70-годишна възраст, съобщава сайтът „Variety”, позовавайки се на информация от семейството на певеца.

Eddie Money, the beloved rocker known for hits including "Take Me Home Tonight" and "Two Tickets to Paradise," died on Friday at age 70, the Associated Press has confirmed. https://t.co/xXrKyHnNnM pic.twitter.com/mHrb0PpWrx

Семейството на Мъни съобщава със съжаление, че Еди е починал рано тази сутрин. В изявлението се изразява благодарност, че той ще живее вечно чрез своята музика.

The husky-voiced, blue collar performer was known for such hits as "Two Tickets to Paradise" and "Take Me Home Tonight." In 1987, he received a best rock vocal Grammy nomination for "Take Me Home Tonight," which featured a cameo from Ronnie Spector. https://t.co/LaXalyJXSS