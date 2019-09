Небето над Индонезия стана червено. Замърсяването на въздуха от огромни горски пожари е причината за марсианския пейзаж.

Жителите на провинция Джамби се оплакаха, че мръсотията дразни гърлото и възпалява очите.

This afternoon is not night. This is earth not mars planet. This is not in outer space. It's us who breathe with lungs, not with gills. We humans need clean air, not smoke.

Location: Kumpeh, Muaro Jambi #KabutAsap #KebakaranHutanMakinMenggila pic.twitter.com/WtEqPphgRT