Огромен пожар е избухнал в центъра за настаняване на мигранти „Мория” на гръцкия остров Лесбос, съобщи БТА.

Според областния управител на Северно Егейско море - Костас Мудзурис са изгорели 7 или 8 жилищни контейнера, като засега няма яснота дали обитателите им са били в тях.

Властите евакуират лагера, а сред мигрантите цари паника.

Според противопожарната служба огънят е тръгнал от един контейнер, като по-рано е имало пожар в сухи треви край лагера.

„Мория” е най-големият център за настаняване на мигранти в Гърция. След последното повишаване на миграционните потоци от Турция настанените в него души достигнаха 12 хиляди - четири пъти над капацитета му.

