Зима в северните части на Скалистите планини в САЩ. Силна буря донесе в неделя рекордна снежна покривка от 91 см на някои места, а щатът Монтана обяви извънредно положение, за да разчисти пътищата, съобщи БТА.

Roads already covered with several inches of #snow in Cut Bank, MT. Thank god I’ve got a @subaru_usa Crosstrek! #mtwx @MyRadarWX pic.twitter.com/j4TQcRjxVV