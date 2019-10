Система за почистване на океана започна да събира пластмасови боклуци от Голямото тихоокеанско сметище след едногодишни проби, съобщи БТА.

„Горд съм да споделя с вас, че вече събираме пластмаса”, каза на пресконференция в Ротердам изобретателят на системата Боян Слат.

Почистващата система може да улавя пластмаса с всякакви размери, включително и микропластмаса. Целта на проекта, стартирал през 2013 г., е да бъдат инсталирани плаващи почистващи устройства на пет сметища, образувани от океанските течения. Първото беше поставено на най-големия остров от боклук - на около 2000 км от калифорнийския бряг.

Съоръжението се състои от две свързани извити пластмасови тръби с дължина около 600 м, които плават на повърхността на водата. Под тях има 3-метров екран. Боклукът влиза в тръбите и се събира оттам.

