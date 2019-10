За пореден път легендата на балканската музика Горан Брегович изправи на крака българската публика. Тази вечер в НДК той изнесе последния си концерт от турнето му у нас тази година.

СНИМКИ ВИЖТЕ ТУК

Програмата, която Брегович и оркестъра бяха подготвили за българските си фенове, е the Best of Goran Bregovic – най-отбраната селекция от вечни негови хитове като „Месечина“, „Калашников“, „Буба Мара“, „Аризонска мечта“ и много други.