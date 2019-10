Най-малко четирима души са убити, а петима - ранени, при стрелба в частен клуб в най-гъсто населения район на Ню Йорк - Бруклин. Пострадалите са в критично състояние, съобщава NBC.

Сигналът за стрелбата е подаден към 7 ч. в събота сутрин местно време.

#BreakingNews 4 dead and 3 wounded in today's #Brooklyn shooting; no arrests made, as per #NewYork City police pic.twitter.com/ACXCmdm2Cr

#BREAKING UPDATE: Paramedics now say 4 are dead and 5 are in critical condition after an early morning Brooklyn shooting https://t.co/nbbtxomS4r