След повече от 9 часа изслушване ВСС избра Иван Гешев за нов главен прокурор на България.

Гешев е в съдебната система от 2006 г., преди това е бил оперативен работник в 5 РПУ и помощник следовател в Столичното следствие.

През 2006 година Гешев става прокурор в Софийската районна прокуратура, а от 2012 г. е назначен в Софийската градска прокуратура. През юли 2016 прокурорската колегия на ВСС го избира за председател на специализираната прокуратура с 9 гласа за и 1 против, след като единственият друг претендент се оттегля от конкурса. От юли 2018 г. до момента - заместник на главния прокурор при ВКП.

През юли 2019 г. е номиниран за главен прокурор от всичките 11 прокурори във Висшия съдебен съвет. След като е избран, ще встъпи в длъжност на 10 януари 2020 г.

Обучения, в които е участвал:

- Участие в обучение на тема: „Общ преглед на финансовите престъпления с фалшива американска валута”;

- Участие в интензивно специализирано обучение на прокурори и следователи от специализираната прокуратура на тема: „Корупционни престъпления”;

- Участие в семинар на тема: „Противодействие на тероризма”;

- Участие в семинар на тема: „Investigation techniques in detecting and proving terrorist activities, monitoring and suppression of terrorism financing”;

- Участие в конференция на тема: „Защита на еврото в Черноморския регион”;

- Участие в обучение на тема: „Престъпление по служба. Подкуп” ;

- Завършен курс за: „Задължителна текуща квалификация на прокурори при повишаване в длъжност от районно на окръжно ниво – „Наказателно право и процес”.

Награди, които е получил:

- Сертификат за специално признание на участниците в успешно проведената на 04 октомври 2016 г. операция, при която е разбита нелегална печатница за производство на неистински евро банкноти в град Пловдив, издаден от Европол;

- Грамота "Джовани Фалконе" за реален принос в ограничаване разпространението и употребата на наркотици, проституцията, детската порнография, корупцията, тероризма и изразена подкрепа на каузи в полза на обществото, за формиране на хуманни модели на поведение у подрастващото поколение;



- Грамота и плакет "Джовани Фалконе" от конкурса „Страхливият умира всеки ден, смелият - само веднъж“ на Посолството на Република Италия и Община Благоевград.