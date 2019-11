Европейската народна партия избира нов председател. Единственият кандидат за поста е президентът на Европейския съвет Доналд Туск. Българският еврокомисар Мария Габриел е сред кандидатите за заместник - председател на партията.

Вебер: Мониторингът над България трябва да бъде вдигнат

We cannot give away the sphere of security and order to political populists, manipulators and autocrats, who make people believe that freedom cannot be reconciled with security, protecting our borders with liberal democracy, and an effective governance with the rule of law. pic.twitter.com/xbSjVovgGi