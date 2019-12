В център на "Армията на спасението" в Лондон в сряда петокласници пяха коледна песен за Мелания Тръмп, а тя им помогна за коледната украса, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

ЖЪЛТОТО Й ОТИВА: Мелания с прелестен тоалет на приема в Бъкингам (ГАЛЕРИЯ)

В Източен Лондон първата дама на САЩ и децата украсиха коледен венец с шишарки и жълти лентички, докато американски морски пехотинци пълнеха с подаръци празнични чували. Мелания Тръмп явно се наслаждаваше на поздрава, с който я поздравиха учениците. Тя им ръкопляска и каза "Браво!", а накрая подари на петокласниците коледни украшения с логото на нейната инициатива ""Be Best".

Spreading holiday cheer in London this morning at The Salvation Army Clapton Center. It was great meeting with local children to wrap gifts and make wreaths, which will be donated to those in need. #BeBest pic.twitter.com/77xXCFwZQ7