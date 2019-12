Открити са останки в морето между Антарктида и Южна Америка, които може да са на изчезналия чилийски военен самолет.

СНИМКИ ВИЖТЕ ТУК

@FACh_Chile reports remnants of missing Hercules C130 found some 30k from last point of contact. The plane carrying 38 people on board was lost at Sea of Drake on its way to Chile Antarctic bases https://t.co/qTy1uiLxNH