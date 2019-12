Развръзка във Великобритания. Консервативната партия на премиера Борис Джонсън печели убедително парламентарните избори. Така тя ще разполага с 368 депутати в 650-местната Камара на общините, сочат екзитполове.

Това е много повече от необходимите 326 места за абсолютно мнозинство. Сега Борис Джонсън ще има възможност да доведе до край намеренията си за Brexit на 31 януари. На второ място е Лейбъристката партия с едва 191 места.

„Все още работим с прогнози, но на този етап по всичко изглежда, че на консервативното правителство е даден мощен нов мандат да доведе Brexit докрай. И не само да доведе Brexit докрай, а да обедини тази страни и да я поведе напред, да се съсредоточи върху приоритетите на британците и най-вече върху Националната служба по здравеопазването”, каза премиерът на Великобритания и лидер на Консерваторите Борис Джонсън.

„Това очевидно е много разочароваща нощ за Лейбъристката партия. Brexit толкова много поляризира и раздели дебата в тази страна. И аз признавам, че това допринесе за резултатите на Лейбъристката партия. Искам ясно да заявя, че няма да водя партията през следващата кампания за парламентарни избори. Ще обсъдя с колегите ми започването на процес на размисъл за политиката, която ще следваме занапред”, заяви лидерът на Лейбъристите Джеръми Корбин.

