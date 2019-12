Втора мощна буря приближава към Испания, само ден след тежките поражения от стихията „Елза”. Новата буря се казва „Фабиан” и ще достигне бреговете на странта след няколко часа. Тя идва веднага след „Елза”, която потопи под вода обширни територии в северната част на Испания.

МВнР: Силна буря и ветрове се очакват в Португалия

Общо петима души загинаха при преминаването на „Елза” над няколко провинции на Португалия и Испания. Бяха нанесени щети на стотици домове. Унищожени са хиляди автомобили, а и до момента електричеството не е възстановено навсякъде.

Shocking footage shows torrential floods carrying away CARS in northern Spain after fierce winds and torrential rain caused water levels to rise https://t.co/vWn7eNKDXs

Violent winds and torrential rain battered Spain, Portugal and France overnight leaving at least four people dead, rescuers said Friday, as the region braced for the arrival of another storm https://t.co/F4Q3CcjwSv #StormElsa pic.twitter.com/Uqz5asljik