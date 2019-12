Над 230 предполагаеми членове на престъпната групировка MS-13 са задържани при мащабна операция в САЩ. Арестите са извършени в американските градове Ню Йорк, Балтимор, както и в Салвадор. Това съобщава АФП.

Операцията срещу групировката е резултат от повече от две години разследване, заявиха в съобщение служители на американската агенция за наркотици DEA и прокурорът на окръг Съфлок.

Властите не уточняват дали задържаните са с американско или друго гражданство. По тяхна информация чрез акцията са били предотвратени 7 планирани убийства. Иззети са 10 килограма наркотични вещества - кокаин, хероин, канабис и фентанил.

We are getting MS-13 gang members, and many other people that shouldn’t be here, out of our Country! https://t.co/Cfk4iIBVTQ