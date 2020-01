Григор започна по най-добрия възможен начин, за разлика от предишния двубой с Даниел Еванс, печелейки с чудесни начални удари. Той взе първия сет с 6:2.

Втората ракета на България Димитър Кузманов победи Александър Козбинов с 2:0 сета (6:1, 7:5) в първия двубой между родния състав и Молдова от втори кръг на ATP Cup.

Малко след това се очаква да започне и мачът на първите ракети – Григор Димитров и Раду Албот.

One of the best slice backhands you will see all day from 🇧🇬 #TeamBulgaria.



They lead by a set and 3-0 in the opening match of the #BULMDA tie.#ATPCup | #Sydney pic.twitter.com/t89OTR2IcJ