Губернаторът на Ню Йорк Андрю Коумо стана свидетел на пътен инцидент и помогна на шофьор да излезе от преобърнат автомобил.

New York Gov. Andrew Cuomo seen pulling victim from car wreck https://t.co/vgy1sUcm1N

Коумо излизал от пресконференция, когато видял катастрофата. Той срязал предпазния колан на мъжа, за да може да се измъкне. За щастие, няма сериозно пострадали в катастрофата.

Hey, @realDonaldTrump, this is leadership.

"New York Governor Andrew Cuomo helps rescue a motorist from a car wreck" https://t.co/rtWEtabJyQ