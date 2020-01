Преди ден американският държавен глава написа в Twitter, че може да изпрати част от най-новата и най-добрата военна техника, с която САЩ разполагат, срещу Иран, ако Ислямската република атакува някоя американска военна база.

Тръмп заплашително предупреди: "САЩ тъкмо похарчиха два трилиона долара за военна техника. Ние сме най-големите и НАЙ-ДОБРИТЕ в света! Ако Иран атакува американска база, или който и да е американец, ние ще изпратим част от това ново красиво оборудване срещу тях... и без колебание!"

All is well! Missiles launched from Iran at two military bases located in Iraq. Assessment of casualties & damages taking place now. So far, so good! We have the most powerful and well equipped military anywhere in the world, by far! I will be making a statement tomorrow morning.

С почти 3 милиона членове на службата, 4800 отбранителни обекта на 7 континента и годишен бюджет от над 700 милиарда долара, американските военни са считани за основна световна бойна сила.

The United States just spent Two Trillion Dollars on Military Equipment. We are the biggest and by far the BEST in the World! If Iran attacks an American Base, or any American, we will be sending some of that brand new beautiful equipment their way...and without hesitation!