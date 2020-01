От управата на музея на „Мадам Тюсо” в Лондон официално обявиха решението си да премахнат восъчните фигури на Меган Маркъл и принц Хари.

Решението идва дни след като двойката обяви, че се отказва от кралските си задължения и привилегии. В съобщението се казва още, че те ще заминат за Северна Америка, където ще работят, за да бъдат финансово независими.

„Както и останалият свят ние също реагираме на новината за оттеглянето на принц Хари и Меган от кралското семейство”, казва Стийв Дейвис, генерален мениджър на музея.

“От днес, восъчните фигури на Меган и Хари няма да присъстват в комплекта на Кралското семейство. Като едни от нашите най-обичани и популярни фигури, те ще останат в музея като важен експонат, докато всички ние ставаме свидетели на интересното им бъдеще”, добави Дейвис.

Преди разместването фигурите на Хари и Меган стояха до тези на кралицата, принц Филип, Уилям и Кейт.

Интересен факт за фигурите е, че за направата на всяка една от тях са похарчени грубо по 150 000 паунда.

