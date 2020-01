Словенката Далила Якупович се отказа от квалификационния си мач за Откритото първенство на Австралия срещу Стефани Фьогел. Причината - здравословни проблеми, предизвикани от мръсния въздух в страната. По време на едно от разиграванията Якупович започна да кашля силно и се свлече на корта.

Awful scenes in Melbourne. Dalila Jakupovic has abandoned her #AusOpen qualifying match after suffering a coughing fit while playing in thick smoke caused by the #AustralianFires . pic.twitter.com/WAJv6TzTjW

Якупович спечели първия сет с 6-4 и бе само на точка от това да играе тайбрек във втория, когато падна на земята.

“Ядосана съм и също така тъжна, защото победата ми беше вързана в кърпа. Трябваше само да довърша мача. Нямам астма и никога съм нямала проблеми с дишането. Беше ужасно, никога преди не съм изпитвала нещо подобно. Изплаших се много и помислих, че ще припадна. Паднах на земята, защото не можех да стоя на краката си", сподели тенисистката. Според нея организаторите на турнира са сгрешили като са допуснали той изобщо да започне.

„Мисля, че не беше честно. Това вреди на здравето ни”, допълва тя.

Мегазвездата на украинския тенис Елина Свитолина също коментира случилото се. "Защо трябва да чакаме нещо лошо да се случи, за да вземем мерки", написа тя в профила си в Twitter.

Why do we need to wait for something bad to happen to do an action 🤷🏼‍♀️🥵 #Melbourne pic.twitter.com/bYpXyQAfKe