Опустошителни градушки удариха през почивните дни района на Мелбърн в Австралия, предават местни медии. Валежите облекчиха пострадалите от пожари райони, но мощните гръмотевични бури и проливни дъждове потопиха отделни части на щатите Нов Южен Уелс и Виктория.

