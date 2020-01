Принц Хари за първи път коментира плановете на семейството си да се отдели от кралската фамилия. Той говори за Megxit на благотворителен прием в Лондон.

„Мога да си представя какво сте чели и чули през изминалите няколко седмици. Но искам да чуете истината от мен, дотолкова, доколкото мога да говоря за това – не като принц, а като Хари, човекът, когото гледахте как расте през последните 35 години. Великобритания е моят дом и мястото, което обичам. Това никога няма да се промени”. С тези думи Хари започна речта си на събитието, съобщава Би Би Си.

„Израснах с подкрепата на много от вас. И видях как приехте Меган с отворени обятия, след като видяхте, че съм намерил любовта и щастието, които търсех цял живот. Мисля, че ме познавате достатъчно добре, за да сте сигурни, че жената, която избрах, споделя моите ценности. И това е така! Тя все още е онази, в която се влюбих! Двамата правим всичко възможно, за да можем да развяваме флага на Великобритания високо и да изпълняваме задълженията си към тази страна с гордост. Когато се оженихме, с Меган бяхме въодушевени, изпълнени с надежда и останахме тук, за да служим. По всички тези причини сега се чувствам съкрушен, че се стигна до настоящото положение”, сподели още Хари.

