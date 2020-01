Бившата звезда на "Спасители на плажа” Памела Андерсън се омъжи за известния холивудски продуцент Джон Питърс на тайна церемония в Малибу, съобщи БГНЕС.

#PamelaAnderson just got married for the 5th time in a secret ceremony in Malibu! She married Hollywood mogul Jon Peters. https://t.co/vZ7SfO8xYP — myTalk 107.1 (@mytalk1071) January 21, 2020

Двойката - която за първи път се среща преди повече от 30 години – направи романтично бракосъчетание на тайна церемония в Малибу, на която присъстваха пълнолетните синове на Памела - Брандън и Дилън и бившата съпруга на Питърс заедно с дъщерите им Калей и Скай.

52-годишната Памела Андерсън - секси по бански (СНИМКИ)

Джон - който продуцира филма на Брадли Купър „Роди се звезда”, отличен с „Оскар” през 2019 година, потвърди, че двамата с Памела са сключили брак. Той призна, че е пожелал бившата звезда на „Спасители на плажа” да му стане съпруга откакто я срещнал преди над три десетилетия.

“Blame it or praise it, there is no denying the wild horse in us.”

― Virginia Woolf



Photos

by ⁦@carpan1⁩ #carmeloredondo pic.twitter.com/MpYvDJi9AI — Pamela Anderson (@pamfoundation) January 20, 2020

Памела Андерсън защити Асандж в телевизионно интервю

В интервю пред „Холивуд Рипортър”, 74-годишният холивудски продуцент заяви: „Памела никога не е изявявала пълния си потенциал като артист. Тепърва ще заблести по реален начин. Има много повече в нея от това, което виждат очите – в противен случай аз не бих я обичал толкова много. Навсякъде има красиви момичета. Можех да си избера някое, но от 35 години исках само Памела. Тя ме удивлява и ме вдъхновява”.

Pamela Anderson hat zum 5. Mal geheiratet. Und er ist nur 22 Jahre älter #JonPeters #PamelaAndersonhttps://t.co/NfqT9r5zUd — klatsch-tratsch.de (@klatsch_tratsch) January 21, 2020

52-годишната Памела също потвърди новината за сватбата и пусна изявление под формата на стихче, в което заявява, че двойката „се обича безусловно“.