В река близо до окръг Сонома, Калифорния, се разляха над 97 000 галона (около 370 000 литра) червено вино, съобщава БГНЕС. Те са изтекли от големи бъчви от винарната „Rodney Strong Vineyards“ и са се озовали в реката, вливаща се в Тихия океан на север от залива Сан Франциско.

Това е количество черно вино, което може да напълни осем големи цистерни. Няма съобщения за загинали риби, но киселинността на виното вероятно ще убие насекомите, с които се храни рибата.

