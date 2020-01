Множество животни бяха спасени от бушуващите из цяла Австралия пожари. Те намериха подслон в организация за диви животни в Сидни, където получават грижи и храна.

Най-малко 145 пожара бушуваха в Нов Южен Уелс и щата Виктория. Съобщава се, че около половин милиард животни са загинали до момента.

ABC News разказват за фермер открил малък опосум, замръзващ в руините на опожарената му къща в Австралия. На видео се вижда, как той сгрява беззащитното животно в колата си, помагайки му да се върне към живота.

HELPING HAND: A farmer whose home was destroyed by wildfires in Australia says he found an abandoned, very cold baby possum and used his car heater to warm the animal up. https://t.co/P9l5B41E1c pic.twitter.com/qPaeg92VPZ