20-кратният победител в турнири от Големия шлем Роджър Федерер беше глобен с 3 000 долара за нецензурно изказване по време на мача му срещу американеца Тенис Сандгрен.

“If you heard it so clearly, why didn’t you call it?” 💀💀 pic.twitter.com/95kqeXD1bw