Покривът на спортния и концертен център „Петербургски” в Санкт Петербург падна по време на демонтаж, предаде БГНЕС. Под развалините вероятно има човек.

По време на работата по демонтирането на покрива на комплекса се е стигнало до разрушаване на конструкцията. Все още не е уточнена засегнатата от разрушението площ. Предполага се, че под останките има един работник, като служители на Министерството на извънредните ситуации извършват издирвателни и спасителни дейности.

#Russia: Workers could be under rubble as roof of sport center in St.Petersburg collapsed https://t.co/rP6dBBNoLP pic.twitter.com/6uBIGEUU1N