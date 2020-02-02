Streatham High Road е оживена търговска улица

Лондонската полиция застреля мъж, за когото се предполага, че е намушкал хора по улиците на Стретъм, Южен Лондон, съобщи CNN.

"На този етап се смята, че редица хора са били намушкани. Обстоятелствата се преценяват; инцидентът е обявен за терористичен акт", съобщиха полицейските власти в Лондон.

Двама души са ранени при предполагаем терористичен акт в Южен Лондон. Това съобщиха от полицията в Лондон. Състоянието на пострадалите не се споменава.

"До момента има данни за двама пострадали", съобщиха от лондонската полицейска служба. "Очакваме повече информация за тяхното състояние", допълват властите.

Видеоклипове, споделени в социалните мрежи, показват множеството полицейски коли и линейки на местопроизшествието.

Дан Смит, местен жител, който е бил на местопроизшествието, съобщава пред CNN, че е видял медицински хеликоптер.

Streatham High Road е оживена търговска улица.

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