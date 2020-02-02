Мъж намушка пешеходци на улица в Гент, северозападна Белгия, предаде БГНЕС. Няколко души са ранени, състоянието и броят им се уточняват.

Полицейски патрул е открил огън по нападателя и го е неутрализирал. Мъжът е ранен в ръката.

Престъпникът е задържан. По предварителна информация, един минувач е ранен в стомаха, вторият - в ръката, няма информация за състоянието им.

Очаквайте подробности