Към момента повече подробности не се съобщават.
Мъж намушка пешеходци на улица в Гент, северозападна Белгия, предаде БГНЕС. Няколко души са ранени, състоянието и броят им се уточняват.
Полицейски патрул е открил огън по нападателя и го е неутрализирал. Мъжът е ранен в ръката.
Messerangriff in #Belgien #Gand #stabbing #Gent— time cop (@Terminu15363562) February 2, 2020
Polizei erschießt Täter
Messerangriff in #London https://t.co/sQvllbRqjH
Престъпникът е задържан. По предварителна информация, един минувач е ранен в стомаха, вторият - в ръката, няма информация за състоянието им.
Очаквайте подробности