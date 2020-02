В Съединените щати се изигра Супербоул - най-голямото спортно събитие на годината. Шампион в първенството по американски футбол стана отборът на Канзас сити. Те спечелиха първата си титла от 50 години след обрат срещу тима на Сан Франциско.

Приют в САЩ организира „кучешки Супербоул” (ВИДЕО)

Мачът традиционно е най-гледаното телевизионно предаване в Америка с над 100 милиона зрители. И тази година рекламата по време на Супербоул струваше над 5,5 милиона долара за 30 секунди.

It was a Shakira show! Truly legendary #SuperBowl pic.twitter.com/RozQGtiiKn