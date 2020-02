На 103-годишна възраст е починал Кърк Дъглас, съобщи синът му Майкъл Дъглас в профила си във Facebook. През 1999 година Американският филмов институт включва Дъглас под Номер17 в класацията на най-големите мъжки звезди на класическото Холивудско кино.

"Животът на Кърк бе добре изживян. Той ни остави филмово наследство, което ще се запази и за следващите поколения, и история на филантроп, който работеше в полза на обществото и за мир на планетата", заяви Майкъл Дъглас. "Позволете да приключа с думите, които му казах на неговия последен рожден ден и които винаги ще са истина: татко, обичам те много и се гордея да бъда твой син", написа Майкъл Дъглас.

Кърк Дъглас се ражда на 9 декември 1916 г. в семейство на еврейски имигранти от Чауси, Могильовска област, Руска империя (днешен Беларус) с името Исур Даниелович Демски.

Kirk Douglas, one of the most famous actors of all time and father to actor Michael Douglas, has died. He was 103. Rest in Peace. pic.twitter.com/oZOSOWxHMk — Golden Globe Awards (@goldenglobes) February 5, 2020

През 1991 г. оцелява при катастрофа с хеликоптер, а през 1996 г. претърпява инсулт, който затруднява говора му. Той живее с втората си съпруга Ан Байдънс и има четирима синове.

Condolences to the family of Kirk Douglas. What an incredible icon he was in this industry! 😞 — William Shatner (@WilliamShatner) February 5, 2020

“It is with tremendous sadness that my brothers and I announce that #KirkDouglas left us today at the age of 103,” his son Michael said in a statement.https://t.co/cey7YLOl2j — 10 daily (@10Daily) February 6, 2020

