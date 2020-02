Смъртта на Кърк Дъглас - една от последните легенди от златната ера на киното, потопи в скръб Холивуд. След новината за кончината му на 103-годишна възраст редица знаменитости засвидетелстваха почитта си в социалните мрежи, пише в. USA Today, цитиран от БТА.

"Кърк Дъглас запази харизмата си на филмова звезда до края на удивителния си живот. За мен е чест, че бях малка част от последните му 45 години. Ще ми липсват написаните му на ръка бележки, писмата му, бащинските му съвети. Отвъд неговата спираща дъха дейност, мъдростта и куражът му са достатъчни, за да ме вдъхновяват през остатъка от моя живот", споделя режисьорът Стивън Спилбърг.

Актьорът Роб Райнър отбелязва, че Кърк Дъглас винаги ще бъде "икона в пантеона на Холивуд". "Изпращам цялата си любов на моя приятел Майкъл Дъглас и семейството", пише той.

KIrk Douglas will always be an icon in the pantheon of Hollywood. He put himself on the line to break the blacklist. My love goes out to my friend Michael and the whole family. — Rob Reiner (@robreiner) February 5, 2020

"Кърк беше едно от онези редки създания, филмова звезда, както и невероятен актьор. Мъж, сам изковал съдбата си и използвал влиянието си, за да промени света към по-добро. Той беше дар, а ние имахме късмета да го имаме", написа във Facebook актрисата Лий Грант, която се снима заедно с Дъглас във филма "Детективска история" (1951).

"Кърк Дъглас - вдъхновяващият "Безделник". 103 години на тази земя. Звучи доста добре! Прекарвахме си страхотно с теб, човече", написа актьорът Дани де Вито в Twitter.

Kirk Douglas. The inspirational Scalawag. 103 years on this earth. That’s got a nice ring to it! Great hanging with you man. — Danny DeVito (@DannyDeVito) February 6, 2020

"Браво, Кърк Дъглас, за този невероятен живот. Благодарим ти, че щедро споделяше удивителния си талант с нас", гласи публикацията на друга екранна икона - актрисата Мици Гейнър.

Bravo Kirk Douglas on an incredible life. Thank you for so generously sharing your amazing talent with all of us. The film we made together will always hold a special place in my heart. My love to Anne & your beautiful family. #KirkDouglas — Mitzi Gaynor (@TheMitziGaynor) February 5, 2020

Актьорът Марк Хамил, прочул се с ролята на Люк Скайоукър в космическата сага "Междузвездни войни", нарича Кърк Дъглас "една от най-големите звезди на всички времена".

"Брилянтен актьор с незабравим изпепеляващ чар. Той ще бъде запомнен и с това, че заложи кариерата си, противопоставяйки се на холивудския Черен списък и наемайки сценариста Долтън Тръмбо за класиката "Спартак". Почивай в мир", написа Хамил.

Kirk Douglas was one of the biggest stars of all time & a brilliant actor with an unforgettable, blazing charisma. He will also be remembered for putting his career on the line by defying the Hollywood Blacklist, hiring writer Dalton Trumbo for the classic Spartacus. #RIP 💔 pic.twitter.com/snzoHPMtDr — Mark Hamill (@HamillHimself) February 6, 2020

Актьорът Уилям Шатнър изпрати съболезнования на семейството на "тази невероятна икона във филмовата индустрия".

Джейсън Александър, известен с ролята си в хитовата телевизионна комедия "Сайнфелд", сподели, че е съкрушен от вестта за кончината на Кърк Дъглас: "Той беше приятел и абсолютна легенда като актьор и човек. За мен беше чест да го познавам. Изпращам цялата си любов на семейството му".

Heartbroken. Kirk Douglas was a friend and an absolute legend of a star and human. He got better with every passing day. So honored to have known him. My love to his family. We could use a true Spartacus. #ripkirkdouglas — jason alexander (@IJasonAlexander) February 6, 2020

"Кърк Дъглас беше първият актьор, когото видях на екрана. Запазих спомена за присъствието му до ден днешен", споделя актрисата Франсис Фишър.

Rest in Power Mr. Douglas



The first actor I ever saw on a screen: #Spartacus

Remembering his presence even to this day.

Amongst his many honors: The Presidential Medal of Freedom. #RIPKirkDouglas https://t.co/XCiFkJIY3Y — Frances Fisher (@Frances_Fisher) February 5, 2020

Почит към екранната икона отдава и легендарната тенисистка Били Джийн Кинг: "Кърк Дъглас обичаше тениса. Той беше талантлив актьор, който наистина ценеше занаята си. Но повече обичаше семейството си", гласи туитът на спортната легенда.

Kirk Douglas loved tennis. He attended many tournaments and I knew him back when I was playing junior tennis in the 1950s.



He was a talented actor who truly loved his craft. He loved his family even more.



May he Rest In Peace. https://t.co/lPUU2YqoGo — Billie Jean King (@BillieJeanKing) February 6, 2020

"Винаги ще благоговея пред него", сподели Ед Аснър, бивш президент на американската актьорска гилдия.

I will always be in awe. May your memory forever be a blessing #KirkDouglas https://t.co/9zEWwyUzic — Ed Asner (@TheOnlyEdAsner) February 5, 2020

От организацията също написаха в Twitter, че оплакват загубата на легендарния и талантлив носител на приза й за цялостно творчество. "Отдадеността му на професията и справедливостта бяха вдъхновяващи. В мислите си сме с неговото семейство", гласи публикацията на гилдията.

The SAG Awards mourns the loss of the legendary and talented Life Achievement Recipient Kirk Douglas. His commitment to acting and justice were inspirational. Our thoughts go out to his family at this time. pic.twitter.com/ydrciLNRZm — SAG Awards® (@SAGawards) February 6, 2020

От Музея на Уолт Дисни споделят в Twitter фотография на Кърк Дъглас от снимките на "20 000 левги под водата" (1954) - първия игрален филм на студиа "Дисни". Публикацията е придружена от текста: "Дълбоко сме натъжени от вестта за кончината на Кърк Дъглас. Изказваме съболезнования на семейството му и всички, които ценяха високо неговата дейност".

We are deeply saddened to hear of the passing of Kirk Douglas. His performance of Ned Land in 20,000 Leagues Under the Sea (1954) anchored the first all live-action feature film at The Walt Disney Studios. Our condolences are with his family and all who cherished his work. pic.twitter.com/Kdi9R5Y0sb — The Walt Disney Family Museum (@WDFMuseum) February 6, 2020

Американската Академия за кинематографично изкуство и наука, която присъжда наградите "Оскар", също се сбогува с легендата на Холивуд. Организацията цитира цитира самия Кърк Дъглас за това какво е го вдъхновило за актьорската професия: "Още от малък исках да стана актьор. Поставих пиеса, майка ми ми направи черна престилка и изиграх обущар. След представлението баща ми ми връчи моя първи "Оскар" - фунийка сладолед".

“I wanted to be an actor ever since I was a kid in the second grade. I did a play, and my mother made a black apron, and I played a shoemaker. After the performance, [my father] gave me my first Oscar: an ice cream cone.” -Kirk Douglas



Goodbye to a Hollywood legend. pic.twitter.com/vnu1Hkb2FA — The Academy (@TheAcademy) February 5, 2020

"Кърк Дъглас ще липсва много. Носител на почетен "Оскар" и Президентски медал на свободата, той беше поддръжник на редица справедливи каузи и живя дълъг и стойностен живот", написа актьорът Джордж Такеи в Twitter.

"Почивай в мир, Кърк Дъглас. Титан. Единствен по рода си. Един достойно и пълноценно изживян живот", гласи туитът на актьора Пол Райзър.

