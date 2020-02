Войник от сухопътните войски на Тайланд откри безразборна стрелба по улиците на град Корат в Тайланд. В резултат на атаката 12 души са починали, а множество са ранени, съобщават местни медии, цитирани от БГНЕС.

BREAKING: Shooter at Thailand shopping mall is believed to have taken a number of hostages on the 4th floor - TNA https://t.co/D01zm55IIx — BNO News (@BNONews) February 8, 2020

Войникът е отвлякъл военен всъдеход от състава на сухопътната част, след което го е подкарал по улиците на града, като периодично е откривал огън по пешеходците с автомат. Спрял е за кратко в търговски център, започнал е да стреля по посетителите, след което е избягал.

Pls help pray for thailand this is dangerous situations in there Everyone in thailand if you are in that area, stay safe and be careful #กราดยิงโคราช pic.twitter.com/9hR5duEhBN — May🦋🍀 (@maylalice) February 8, 2020

Предполага се, че той е взел 16 заложници и ги държи на четвъртия етаж на търговския център.

A quite shocking mass shooting has taken place in Nakhon Ratchasima,#Thailand by a soldier using a machinegun on civilians! At least 12 dead and the gunman, Sergeant Major Jakapanth Thomma, posted videos and photos online... pic.twitter.com/N6mEWRcAvB — Panos Iordanidis (@PanosIordan) February 8, 2020

Корат е третият по големина град в Тайланд и е столица на североизточния регион. В града са разположени промишлени предприятия, включително такива за производство на автомобили и преработка на селскостопански продукти. Там няма туристически обекти, но в близост се намира държавният резерват Khao Yai, който често се посещава от туристи.