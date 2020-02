Четирима души бяха убити при сблъсък във въздуха между два лекомоторни самолета в Австралия. Ударът е разпръснал отломки в обширен селски район на север от Мелбърн, съобщи БГНЕС.

Четирима загинаха при самолетна катастрофа във Франция

#BREAKING: Four people have been killed after two planes collided mid-air near an airport north of Melbourne.https://t.co/R69DgrkGuZ — Sky News Australia (@SkyNewsAust) February 19, 2020

Полицията заяви, че в двата двумоторни самолета са летели пилот и пътник, когато са катастрофирали на около 1200 метра височина над град Мангалор. На снимки от мястото на катастрофата на земята се виждат усукани метални парчета и части от фюзелажи, разпръснати в поле и сред дървета.

Four people are dead after two planes crash mid-air near Melbourne https://t.co/TCTWT2gVUs pic.twitter.com/EEpZG1wYkI — Daily Mail Australia (@DailyMailAU) February 19, 2020

Колело на самолет със 163 души на борда се запали при кацане

Полицията заяви, че и двата самолета са летели легално в района, но разследването продължава.

САЩ вдигат митата за вноса на самолети от ЕС

Four people have been killed when two planes crashed ‘mid-air’ north of Melbourne. #7NEWS https://t.co/vnHxKg5qpF — 7NEWS Australia (@7NewsAustralia) February 19, 2020

"Не сме сигурни защо и двата самолета са били точно на една и съща траектория или защо са били в този район, но за съжаление са се сблъскали във въздуха", каза полицейският инспектор Питър Когер. Единият самолет току-що бил излетял от близкото летище, но маршрутът на другия самолет все още е неясен, добави той.