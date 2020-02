Двама са загинали и около 60 души са ранени при мащабна верижна катастрофа с участието на 200 автомобила в град Монреал, съобщи БГНЕС.

Верижна катастрофа с три коли и автобус затвори пътя София - Варна (ВИДЕО+СНИМКИ)

Quebec Health Minister Danielle McCann said three hospitals have issued a code orange after a massive collision on Highway 15. https://t.co/elfWeUCMB2

ЖЕСТОКА КАТАСТРОФА В САЩ: Автобус се преобърна, удариха го няколко камиона (ВИДЕО)

"Около 60 души са ранени при пътен инцидент с участието на десетки автомобили в Монреал. Хората все още се изтеглят от колите, а магистрала номер 15 на Южния бряг остава затворена и в двете посоки", написа телевизионният канал CBC в Tуитър.

via @PerilofAfrica Highway 15 closed in La Prairie on Montreal's South Shore after multi-vehicle pileup: Quebec provincial police say Highway 15 is closed in both directions near the scene of the multi-vehicle crash. Ambulances are on the scene to move… https://t.co/LgT5TV2ECr pic.twitter.com/QuTgVn5Q2h