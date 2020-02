Българин да е сред жертвите на стрелбата в два наргиле бара в германския град Ханау. Информацията потвърди от Брюксел премиерът Бойко Борисов, като изказа искрени съболезнования на близките на убития мъж.

Минути по-късно потвърждение дойде и от „Кризисния център“ на германското външно министерство пред българското посолство в Берлин.

По информация на NOVA убитият българин е 32-годишен, родом от село Люти дол, близо до Мездра. Той бил шофьор на бетоновоз. Има 8-годишен син.

Екип на NOVA се срещна със съпругата на жертвата. Жената потвърди, че е разбрала за трагедията от близка роднина. Мъжът е бил случайно в този наргиле бар, когато е открита стрелбата.

При атаките загинаха 11 души. Сред тях са предполагаемият извършител и майка му, която той вероятно е застрелял в дома им.

Unbelievable that Germany get so many terrorist attacks now there’s 8 people been shot dead in a shisha bar #terrorism #Germany #shooting pic.twitter.com/KXdzB7rXRF

Предполагаемият извършител също е мъртъв. Първоначално се смяташе, че става въпрос за няколко нападатели, които се придвижвали с автомобил. По-късно обаче стана ясно, че тялото на предполагаемия убиец е открито в дома му. Там е намерен и трупът на майка му.

Another shocking attack in #Germany. Eight People Killed in Shootings Near #Frankfurt. Germany has experienced a rise in far-right, far-left and Islamist terrorism. Pray for peace. https://t.co/7Rxq9K6HDN