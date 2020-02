Земетресение с магнитуд 5,7 бе регистрирано днес в Северозападен Иран близо до границата с Турция, съобщи Европейско-средиземноморският сеизмологичен център.

Map of felt reports received so far following the #earthquake M5.7 in Turkey-Iran Border Region 44 min ago pic.twitter.com/vVTYt49o9S