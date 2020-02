Григор Димитров продължава участието си в Акапулко след успех над Адриан Манарино.

Българинът, поставен под номер 7 в схемата и шампион на турнира от 2014 година, победи в първия кръг Дамир Джумхур с 6:3, 6:3.

Григор спечели убедително първото си подаване за разлика от Манарино, който имаше доста проблеми при своето и губеше с 15:40, но успя да спаси и двете точки за пробив и да изравни резултата.

След това двамата тенисисти печелеха лесно своите подавания до 3:2 за Димитров. В шестия гейм французинът отново показа колебания на свой сервис и макар да спаси две точки за пробив, в крайна сметка с двойна грешка той подари гейма на Димитров, който поведе с 4:2.



Вместо да затвърди пробива обаче, Димитров типично за себе си като че ли се отпусна в следващия гейм и даде инициативата на своя съперник, който стигна до две точки за пробив при 15:40. Те бяха спасени от българина, но след това при третата си възможност Манарино не сгреши и се върна в мача за 4:3.

