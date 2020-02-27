Той е открит до селскостопански постройки край града
Военнослужещи от 31-ви механизиран батальон в Хасково унищожиха 152-милиметров силно корозирал снаряд, информираха от Министерството на отбраната.
Армията обезвреди боеприпаси край Смядово
Боеприпасът е открит до селскостопански постройки близо до главен път в Любимец. При спазване на всички мерки за безопастност боеприпасът бе транспортиран и унищожен на учебен полигон „Добрич“.
Откриха невзривени снаряди в Русе и Царево
Военнослужещите действаха на основание отправено искане от главния секретар на МВР и по разпореждане на заместник-командира на Сухопътните войски бригаден генерал Валери Цолов.
Обезвредиха бомба от Втората световна война край берлинското летище „Шонефелд”