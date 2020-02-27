Той е открит до селскостопански постройки край града

Военнослужещи от 31-ви механизиран батальон в Хасково унищожиха 152-милиметров силно корозирал снаряд, информираха от Министерството на отбраната.

Армията обезвреди боеприпаси край Смядово

Боеприпасът е открит до селскостопански постройки близо до главен път в Любимец. При спазване на всички мерки за безопастност боеприпасът бе транспортиран и  унищожен на учебен полигон „Добрич“.

Откриха невзривени снаряди в Русе и Царево

Военнослужещите действаха на основание отправено искане от главния секретар на МВР и по разпореждане на заместник-командира на Сухопътните войски бригаден генерал Валери Цолов.

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