Военнослужещи от 31-ви механизиран батальон в Хасково унищожиха 152-милиметров силно корозирал снаряд, информираха от Министерството на отбраната.

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Боеприпасът е открит до селскостопански постройки близо до главен път в Любимец. При спазване на всички мерки за безопастност боеприпасът бе транспортиран и унищожен на учебен полигон „Добрич“.

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Военнослужещите действаха на основание отправено искане от главния секретар на МВР и по разпореждане на заместник-командира на Сухопътните войски бригаден генерал Валери Цолов.