Световният шампион Роналдиньо е бил арестуван в Парагвай заедно с брат си Роберто, който бе негов футболен агент по време на кариерата му.

Двамата са задържани заради използването на фалшиви паспорти, според които са се представяли за парагвайци. Носителят на "Златната топка" няма право да напуска Бразилия, а международният му паспорт бе отнет през юли миналата година заради неплатена глоба за екологични престъпления.

Според публикацията в "Ла Насион", цитирана от Gong.Bg , двамата с брат му са били на почивка, а арестът им е станал вчера.

Към момента се знае, че бразилецът е бил в Парагвай по покана на собственик на казино - Нелсон Белоти.

Роналдиньо влиза в политиката

В интернет се появи видео от ареста. На него се вижда как колата, в която са двамата задържани отбива встрани от една улица и бива обградена от служители на реда, които приканват двамата да излязат от превозното средство и да ги последват.

