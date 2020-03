ММА звездата Конър Макгрегър е първата световна звезда в спорта, който бе ударен по фатален начин от смъртоносния коронавирус, върлуващ из целия свят. Боецът е опечален, след като леля му Ан почина от COVID-19.

"Не мога да живея повече, горката ми леля.Толкова много я обичах. Това е тъп, ш*бан вирус. Какво по дяволите става тук?", написа гневно той в социалните мрежи.

Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) vents on coronavirus after aunt's death: 'This stupid (expletive) virus' https://t.co/FIWov7O4yz