Главният преговарящ на Европейския съюз за Брекзит Мишел Барние е с коронавирус. Тестът му за COVID-19 е бил положителен, съобщават световни агенции.

"Резултатът от теста ми е положителен. Чувствам се толкова добре, колкото е възможно. В стриктна изолация вкъщи. Добре съм, в добро разположение на духа съм", написа Барние в Twitter.

I would like to inform you that I have tested positive for #COVID19. I am doing well and in good spirits. I am following all the necessary instructions, as is my team.



For all those affected already, and for all those currently in isolation, we will get through this together.