Земетресение с магнитуд от 5,3 по Рихтер удари хърватската столица Загреб тази сутрин, съобщи Европейския средиземноморски сеизмологичен център (EMSC).

Трусът бе регистрирано в 6:24 часа местно време. Епицентърът е на седем километра от Загреб, на дълбочина 10 километра.

15-годишното дете, което бе обявено за починало, е реанимирано, но остава в критично състояние, съобщиха от "Спешна помощ" в Загреб. Оттам уточниха, че още една възрастна жена е в тежко състояние.

There was an earthquake here in Croatia a few moments ago. pic.twitter.com/X5iTO7gcjX