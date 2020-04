Тигрица, която живее в зоологическата градина в нюйоркския регион Бронкс, се е заразила с коронавирус, съобщи обществото за опазване на дивата природа (WCS) в САЩ.

Три лемура се родиха в зоопарка в Бургас (ВИДЕО)

Експертите смятат, че тигрицата е била заразена от служителя, който се е грижел за нея, съобщи BBC.

"Надя, четиригодишна малайска тигрица, има положителен тест COVID-19. Тигрицата, нейната сестра Азул, два амурски тигъра и три африкански лъва започнаха да страдат от суха кашлица и бяха положително тествани, но се очаква да се възстановят бързо”, се казва в съобщението.

В същото време друг амурски тигър, който обитава клетка в съсесдство със заразената тигрица, няма симптоми на заболяването. В допълнение, експерти тествали малайския мъжки тигър, както и леопарди, гепарди, пуми и сервали в зоопарка и стигнали до извода, че всички са здрави.

300 СРЕЩИ ОНЛАЙН: Разходка в зоопаркове по цял свят (ВИДЕО)

Организацията е предприела превантивни мерки за целия персонал, който се грижи за животните.

A 4-year-old Malayan tiger has tested positive for the coronavirus at the Bronx Zoo, federal officials and the zoo said. The case is believed to be the first known infection in an animal in the U.S., or a tiger anywhere. https://t.co/TuDJbdv0ZA